АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





09.06.18 09:05 Муниципальной ритуальной компании Красноярска грозит банкротство



Фото
В Красноярске муниципальной ритуальной компании грозит банкротство - сегодня её долг перед налоговой службой и контрагентами составляет 13 миллионов рублей. При этом, как пояснили в городской администрации, предприятие не является лидером на рынке: если частные компании в среднем оказывают услугу за 17 тысяч рублей, то муниципальная берёт за свою работу на 10 тысяч больше. Это обусловлено тем, что по закону предприятие не может менять цены по своему усмотрению и обязана закупать материалы через аукцион, в то время как конкуренты устанавливают расценки и выбирают поставщиков как хотят. Напомним, предприятие кроме оказания ритуальных услуг населению также занималось захоронением безродных.

"Данная опция не меняется. Мы не можем, потому что в силу закона эта услуга оказывается муниципалитетом. Поэтому она как была, так и останется. Независимо от того, будет это ритуальные услуги либо кто-то другой", - пояснил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Юрий Шестопалов.

Сейчас руководство предприятия погасило долги перед сотрудниками по заработной плате и теперь готовится оптимизировать свои расходы - в частности, посредством сокращения персонала. Если и это не позволит стабилизировать финансовую ситуацию, компанию ждёт неминуемое банкротство.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .