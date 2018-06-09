НОВОСТИ | Экономика













09.06.18 09:05 Муниципальной ритуальной компании Красноярска грозит банкротство





Фото В Красноярске муниципальной ритуальной компании грозит банкротство - сегодня её долг перед налоговой службой и контрагентами составляет 13 миллионов рублей. При этом, как пояснили в городской администрации, предприятие не является лидером на рынке: если частные компании в среднем оказывают услугу за 17 тысяч рублей, то муниципальная берёт за свою работу на 10 тысяч больше. Это обусловлено тем, что по закону предприятие не может менять цены по своему усмотрению и обязана закупать материалы через аукцион, в то время как конкуренты устанавливают расценки и выбирают поставщиков как хотят. Напомним, предприятие кроме оказания ритуальных услуг населению также занималось захоронением безродных.



"Данная опция не меняется. Мы не можем, потому что в силу закона эта услуга оказывается муниципалитетом. Поэтому она как была, так и останется. Независимо от того, будет это ритуальные услуги либо кто-то другой", - пояснил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Юрий Шестопалов.



Сейчас руководство предприятия погасило долги перед сотрудниками по заработной плате и теперь готовится оптимизировать свои расходы - в частности, посредством сокращения персонала. Если и это не позволит стабилизировать финансовую ситуацию, компанию ждёт неминуемое банкротство.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













