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09.06.18 09:17 Интервью: консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева







Эксперты отмечают пик активности клещей в регионе. Связывают это с холодной затяжной весной. После первых выходных июня красноярцы массово несли паукообразных на лабораторные исследования. О рисках после присасывания паразитов и мерах предосторожности журналист Екатерина Мазалькова беседовала с консультантом министерства здравоохранения Красноярского края Натальей Бахаревой.







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