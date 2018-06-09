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09.06.18 09:11 В Красноярске открыли мемориальный знак в память об Иване Ярыгине





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"У нас всё было распределено. Серёжка кухню отмывал, Аня - детскую. Особенно к приезду Ивана мы готовились, целый день стряпали пельмени, у нас это традиция, когда Иван возвращался, пельмени должны быть всегда", - вспоминают Сергей и Наталья Ярыгины.



В этом году двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину исполнилось бы 70. С тренером Миндиашвили у них разница всего-то 15 лет. В БКЗ на концерт в честь юбилея школы Дмитрий Георгиевич приехал с дочками и с супругой Тамарой. Если бы не она, после армии он, вероятнее всего, вернулся бы на родину. На сцене всё как в судьбе тренера - сначала грузинские мотивы, потом русская любовь и вся жизнь, словно вихрь.



12 олимпийских циклов, 10 золотых олимпийских наград - таков вклад Дмитрия Миндиашвили. Президент федерации борьбы Михаил Мамиашвили прямо со сцены поздравляет и ставит новую задачу - к играм в Токио подготовить ещё одного борца от Красноярского края.



На Урицкого, 124 Ярыгины прожили всего пять лет. Это было счастливое время, признаётся Наталья Ярыгина. Она вышла замуж в 16, в 18 у них было уже двое детей. Вдова так и не сняла своё обручальное кольцо. На открытие мемориальной доски приехала с сыном Сергеем."У нас всё было распределено. Серёжка кухню отмывал, Аня - детскую. Особенно к приезду Ивана мы готовились, целый день стряпали пельмени, у нас это традиция, когда Иван возвращался, пельмени должны быть всегда", - вспоминают Сергей и Наталья Ярыгины.В этом году двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину исполнилось бы 70. С тренером Миндиашвили у них разница всего-то 15 лет. В БКЗ на концерт в честь юбилея школы Дмитрий Георгиевич приехал с дочками и с супругой Тамарой. Если бы не она, после армии он, вероятнее всего, вернулся бы на родину. На сцене всё как в судьбе тренера - сначала грузинские мотивы, потом русская любовь и вся жизнь, словно вихрь.12 олимпийских циклов, 10 золотых олимпийских наград - таков вклад Дмитрия Миндиашвили. Президент федерации борьбы Михаил Мамиашвили прямо со сцены поздравляет и ставит новую задачу - к играм в Токио подготовить ещё одного борца от Красноярского края. Евгения ПЛОТНИКОВА











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