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09.06.18 09:32 В Красноярске открылся шатёр Зимней Универсиады-2019





Фото В Красноярске на острове Татышев открыли шатёр Зимней универсиады-2019. Горожан встретили танцами, песнями и интерактивными площадками. С приветственным словом выступил посол Студенческих игр, чемпион мира по лыжному ориентированию Кирилл Веселов, который рассказал о маршруте Эстафеты огня. Шатёр будет работать по будням с 12 до 22 часов.



"Каждое лето последние четыре года горожане могут ознакомиться с предстоящей спортивной, культурной, экскурсионной программой - всё, что ждёт Красноярск 11 дней в марте 19 года", - сказал заместитель генерального директора дирекции зимней Универсиады-2019 Константин Гуреев.













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