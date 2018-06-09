НОВОСТИ | Общество













09.06.18 11:21 Красноярцам навязывают услуги по замене электросчётчиков





Фото "Откройте, ваш счётчик неисправен" - с такими словами в квартиры красноярцев всё чаще стучатся псевдо-энергетики и требуют немедленной замены приборов учёта электропотребления. Как правило, такие гости представляются сотрудниками Энергосбыта и даже предоставляют удостоверение, вот только чаще всего корочка оказывается фиктивной.



На самом деле это сотрудники частных компаний, которые угрозами заставляют жителей заменить прибор учёта и даже намеренно срывают пломбы. При этом берут за свои услуги втрое дороже. В Энергосбыте ежедневно регистрируют жалобы от обманутых такими "специалистами" жителей.



"Очень часто они продают устаревшие приборы учёта, залежавшиеся, которые пролежали на складах и у них истекает межповерочный интервал. Они его ставят клиенту и клиент узнаёт, что ему через год или несколько месяцев опять нужно делать поверку. Советуем не вестись на такие вещи. Всегда можно позвонить в Красноярскэнергосбыт и спросить: мой прибор учёта нормальный или нет. Это самое главное, что в первую очередь должен сделать человек. Контактные телефоны легко найти на сайте, в квитанциях они тоже указаны", - отметила пресс-секретарь ПАО "Красноярскэнергосбыт" Оксана Коробейникова.











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