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09.06.18 11:24 В заповеднике "Столбы" разработали раствор для очистки скал от надписей





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Чтобы придать скале первозданный вид, на загрязнённый участок наносится специальный химический состав. При попадании его на кожу человек может получить ожог, поэтому работать необходимо в защитном костюме и резиновых перчатках. После нанесения на поверхность через несколько минут место обрабатывается водой и на гранитной породе не остаётся ничего. А тем, кому очень хочется сказать, что "Здесь были вы", перед Первым Столбом установлен специальный стенд.



"Пусть увековечивают её не на скалах, а на специально подготовленной панели, которую мы будем с какой-то периодичностью фотографировать, выкладывать в интернет и благодарить тех людей, которые не занимались вандализмом", - пояснил координатор проекта "Чистые Столбы" Роман Лалетин.



В этом году в 12-ти российских заповедниках впервые будут организованы бесплатные летние лагеря "Экодемия". "В нашем заповеднике будут работать три волонтёрские смены, где волонтёры могут поучаствовать в акциях, которые направлены на очистку скал от надписей, также поубирать мусор и попробовать себя в роли заповедного пожарного", - рассказал директор красноярского заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.



Сейчас очисткой Столбов занимаются профессиональные альпинисты. Но уже в июле любой желающий может присоединиться и помочь очистить 1-й Столб, Перья и Деда от надписей.



Вандальные надписи на скалах природного парка "Столбы" не редкость. Первый Столб - самый популярный, и как следствие, самый грязный. Чтобы избавиться от художеств, организована акция "Чистые столбы". Через социальные сети несколько месяцев собирали информацию о количестве и местоположении надписей. Оказалось, их более 150. Сотрудники заповедника разработали очищающий раствор и привлекли профессиональных альпинистов для очистки самых труднодоступных мест.Чтобы придать скале первозданный вид, на загрязнённый участок наносится специальный химический состав. При попадании его на кожу человек может получить ожог, поэтому работать необходимо в защитном костюме и резиновых перчатках. После нанесения на поверхность через несколько минут место обрабатывается водой и на гранитной породе не остаётся ничего. А тем, кому очень хочется сказать, что "Здесь были вы", перед Первым Столбом установлен специальный стенд."Пусть увековечивают её не на скалах, а на специально подготовленной панели, которую мы будем с какой-то периодичностью фотографировать, выкладывать в интернет и благодарить тех людей, которые не занимались вандализмом", - пояснил координатор проекта "Чистые Столбы" Роман Лалетин.В этом году в 12-ти российских заповедниках впервые будут организованы бесплатные летние лагеря "Экодемия". "В нашем заповеднике будут работать три волонтёрские смены, где волонтёры могут поучаствовать в акциях, которые направлены на очистку скал от надписей, также поубирать мусор и попробовать себя в роли заповедного пожарного", - рассказал директор красноярского заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.Сейчас очисткой Столбов занимаются профессиональные альпинисты. Но уже в июле любой желающий может присоединиться и помочь очистить 1-й Столб, Перья и Деда от надписей. Александр ЧЕРКАШИН











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