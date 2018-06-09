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09.06.18 10:40 Интервью: заслуженный тренер России и Грузии Дмитрий Миндиашвили







На этой неделе заслуженному тренеру России и Грузии, почётному гражданину Красноярского края Дмитрию Миндиашвили исполнилось 85. Под его руководством воспитанники красноярской школы борьбы в разные годы завоевали 10 золотых олимпийских медалей. Пять из них принесли два самых ярких ученика - сибиряк Иван Ярыгин и уроженец Чеченской республики Бувайсар Сайтиев. Мы записали эксклюзивное интервью с тренером Дмитрием Георгиевичем Миндиашвили.







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