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НОВОСТИ | Общество





13.06.18 11:33 Красноярские автобусы поехали по новой схеме



Фото
С 10 июня в Красноярске отменили работу ещё шести автобусных маршрутов. Напомним, автобусная реформа в краевом центре действует с 1 мая. Кроме того, свой путь изменили ещё 15 маршрутов. Сегодня горожане почувствовали отсутствие 1, 34, 35, 13 автобуса, новую схему 12 и 38 маршрутов.

- Трудно теперь добираться до работы. Людей много стало в автобусах.

- Конечно, неудобно для людей! Люди привыкли, вот на 88 обижаются, что ходит не так, как положено.

- До СФУ с правого берега теперь почти не доберёшься, до Взлётки с Красраба тоже не добраться. Мне не нравятся эти реформы. Видимо, эти люди утром не ездили на 90-м и не знают, что там даже встать некуда. Например, к первой ленте в 90-м дышать нечем было, это когда был 12-й, сейчас я даже боюсь ездить, придётся на такси.

Подробнее об автобусной реформе и её последствиях расскажем в следующих выпусках "Вестей".






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