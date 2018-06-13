НОВОСТИ | Общество













13.06.18 11:43 На улице Молокова демонтируют бесхозный виадук





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Напомним, пешеходный виадук в начале 2000 годов построил магазин "АЛПИ" для удобства своих покупателей. Спустя три года компания обанкротилась и здание магазина было продано, при этом виадук остался бесхозным. В результате он оброс мусором и даже стал опасен: в 2016 году часть рекламной конструкции с моста упала прямо на машину.



В городской администрации поясняли, виадук не соответствует требованиям закона - не оборудован подъёмными устройствами для маломобильных граждан, поэтому брать его на баланс отказались и решили просто снести. На это потратят почти 3 миллиона рублей.







В Красноярске наконец снесут опасный пешеходный мост через улицу Молокова, для этого на два дня - 13 и 14 июня - там полностью ограничат движение транспорта. Дорогу закроют с часа ночи до пяти утра.Напомним, пешеходный виадук в начале 2000 годов построил магазин "АЛПИ" для удобства своих покупателей. Спустя три года компания обанкротилась и здание магазина было продано, при этом виадук остался бесхозным. В результате он оброс мусором и даже стал опасен: в 2016 году часть рекламной конструкции с моста упала прямо на машину.В городской администрации поясняли, виадук не соответствует требованиям закона - не оборудован подъёмными устройствами для маломобильных граждан, поэтому брать его на баланс отказались и решили просто снести. На это потратят почти 3 миллиона рублей.











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