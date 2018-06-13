13.06.18 11:41Полуголые девушки катались по Красноярску, высунувшись из окон машины
Полуголые девушки катались по Красноярску, высунувшись из окон машины. Опасное развлечение попало на видеорегистратор проезжающего автомобилиста. Сейчас пассажирок и водителя ищут сотрудники ГИБДД. За нарушение правил перевозки людей ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Интернет-пользователи, обсуждая ролик, вспомнили случай, который произошёл в прошлом году в Доминикане. Тогда аналогичное развлечение закончилось трагедией. Девушка высунулась из окна автомобиля для того, чтобы сделать селфи, ударилась о стоящий на обочине знак и погибла.