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13.06.18 11:41 Полуголые девушки катались по Красноярску, высунувшись из окон машины





Полуголые девушки катались по Красноярску, высунувшись из окон машины. Опасное развлечение попало на видеорегистратор проезжающего автомобилиста. Сейчас пассажирок и водителя ищут сотрудники ГИБДД. За нарушение правил перевозки людей ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей.



Интернет-пользователи, обсуждая ролик, вспомнили случай, который произошёл в прошлом году в Доминикане. Тогда аналогичное развлечение закончилось трагедией. Девушка высунулась из окна автомобиля для того, чтобы сделать селфи, ударилась о стоящий на обочине знак и погибла.







Полуголые девушки катались по Красноярску, высунувшись из окон машины. Опасное развлечение попало на видеорегистратор проезжающего автомобилиста. Сейчас пассажирок и водителя ищут сотрудники ГИБДД. За нарушение правил перевозки людей ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей.Интернет-пользователи, обсуждая ролик, вспомнили случай, который произошёл в прошлом году в Доминикане. Тогда аналогичное развлечение закончилось трагедией. Девушка высунулась из окна автомобиля для того, чтобы сделать селфи, ударилась о стоящий на обочине знак и погибла.











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