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13.06.18 11:49 Защитник футбольного "Енисея" будет играть за немецкий "Зандхаузен"





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Защитник футбольного "Енисея" перешёл в немецкий клуб. Александр Жиров за красноярскую команду сыграл в весенней части чемпионата 12 игр. Игрок продолжит карьеру в клубе клубом "Зандхаузен", который выступает во второй бундеслиге. О других изменениях в составе "Енисея" в клубе пока не сообщают. Подопечные Дмитрия Аленичева перед стартом сезона в июле проведут два сбора - в Словении и Подмосковье.











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