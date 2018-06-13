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13.06.18 11:47 В Красноярске прошёл чемпионат по ношению жён





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В награду все участники получают специальные медали - одно сердце на двоих. Результаты судья фиксирует на доске. В среднем трассу проходят за полторы минуты. Пока бегут, ведущий рассказывает о каждой паре. Ивановы после соревнований собираются в Таиланд, Петровы взяли ипотеку, Сидоровы поженились неделю назад. Впрочем, среди участников немало и таких, кто уже 10 лет совместной жизни отметил, желание носить жену на руках, ещё и по таким преградам, сохранилось, значит, жить будут долго и счастливо.



Победители соревнований - семья Малышевых, оба мастера спорта: Роман - по гребному слалому, Оля - по рафтингу. Женаты полтора годы, суну Мише 10 месяцев. Конкурентам дают совет: главное - правильно распределять силы. Главный приз - 50 тысяч рублей, но конечно же, не за награды мужья старались. Куда важнее спортивный мандраж в начале и крепкий поцелуй под аплодисменты в финале.



Протяжённость трассы 200 метров, участники стартуют парами, чтобы подгоняли друг друга. Первый сюрприз - бассейн оказался глубже, чем ожидали. Супруги Лазовы доказывают - в семейной жизни главное держаться друг за друга до последнего. Женя и Света женаты два года.В награду все участники получают специальные медали - одно сердце на двоих. Результаты судья фиксирует на доске. В среднем трассу проходят за полторы минуты. Пока бегут, ведущий рассказывает о каждой паре. Ивановы после соревнований собираются в Таиланд, Петровы взяли ипотеку, Сидоровы поженились неделю назад. Впрочем, среди участников немало и таких, кто уже 10 лет совместной жизни отметил, желание носить жену на руках, ещё и по таким преградам, сохранилось, значит, жить будут долго и счастливо.Победители соревнований - семья Малышевых, оба мастера спорта: Роман - по гребному слалому, Оля - по рафтингу. Женаты полтора годы, суну Мише 10 месяцев. Конкурентам дают совет: главное - правильно распределять силы. Главный приз - 50 тысяч рублей, но конечно же, не за награды мужья старались. Куда важнее спортивный мандраж в начале и крепкий поцелуй под аплодисменты в финале. Евгения ПЛОТНИКОВА











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