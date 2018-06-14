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| НОВОСТИ | Общество
|14.06.18 08:49 В Красноярске стартовал экосезон "День Енисея"
Пустые бутылки, одноразовые мангалы, покрышки и горы различного мусора можно найти на косе Орлиха в районе Зелёной рощи. К счастью, залежаться здесь отходам не удастся. Именно с этого места отдыха началась акция "День Енисея". "Убрав качественно берега, прилегающие территории, это огромная работа, которая улучшает санитарную обстановку в городе", - отметил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.
300 волонтёров дали старт регулярным субботникам. Команда главного управления МЧС России ежегодно принимает участие в мероприятии. В этом году они могли найти мусор не только под ногами, но и на воде. "Мы участвуем в данных мероприятиях потому, что уборка территорий и экологическая безопасность нашего города напрямую связана с риском возникновения различных чрезвычайных ситуаций", - сказал начальник Красноярского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Шереметьев.
"День Енисея" проводится в Красноярском крае уже семь лет. С 16 июня в популярных местах отдыха начнут работу экоточки, на которых волонтёры в выходные дни будут выдавать перчатки и мешки. Собранный мусор готовы обменять на призы. Три экоточки появятся в Красноярске, ещё две в Ачинске и Саяногорске. Организатор акции - Центр социальных программ РУСАЛа.
"Стоят ребята, которые предлагают всем отдыхающим пакеты и перчатки, и всего-то требуется убрать за собой после отдыха. Этот пакет с мусором возвращается и за каждый возвращённый пакет дарится приз. При этом человек необязательно может убирать в том месте, где отдыхает", - пояснил депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Попов.
Всего за пару часов на косе Орлиха было собрано почти 10 тонн мусора. Экоточки будут действовать до сентября.
Александр ЧЕРКАШИН
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