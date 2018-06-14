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14.06.18 08:49 В Красноярске стартовал экосезон "День Енисея"





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300 волонтёров дали старт регулярным субботникам. Команда главного управления МЧС России ежегодно принимает участие в мероприятии. В этом году они могли найти мусор не только под ногами, но и на воде. "Мы участвуем в данных мероприятиях потому, что уборка территорий и экологическая безопасность нашего города напрямую связана с риском возникновения различных чрезвычайных ситуаций", - сказал начальник Красноярского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Шереметьев.



"День Енисея" проводится в Красноярском крае уже семь лет. С 16 июня в популярных местах отдыха начнут работу экоточки, на которых волонтёры в выходные дни будут выдавать перчатки и мешки. Собранный мусор готовы обменять на призы. Три экоточки появятся в Красноярске, ещё две в Ачинске и Саяногорске. Организатор акции - Центр социальных программ РУСАЛа.



"Стоят ребята, которые предлагают всем отдыхающим пакеты и перчатки, и всего-то требуется убрать за собой после отдыха. Этот пакет с мусором возвращается и за каждый возвращённый пакет дарится приз. При этом человек необязательно может убирать в том месте, где отдыхает", - пояснил депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Попов.



Всего за пару часов на косе Орлиха было собрано почти 10 тонн мусора. Экоточки будут действовать до сентября.



Пустые бутылки, одноразовые мангалы, покрышки и горы различного мусора можно найти на косе Орлиха в районе Зелёной рощи. К счастью, залежаться здесь отходам не удастся. Именно с этого места отдыха началась акция "День Енисея". "Убрав качественно берега, прилегающие территории, это огромная работа, которая улучшает санитарную обстановку в городе", - отметил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.300 волонтёров дали старт регулярным субботникам. Команда главного управления МЧС России ежегодно принимает участие в мероприятии. В этом году они могли найти мусор не только под ногами, но и на воде. "Мы участвуем в данных мероприятиях потому, что уборка территорий и экологическая безопасность нашего города напрямую связана с риском возникновения различных чрезвычайных ситуаций", - сказал начальник Красноярского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Шереметьев."День Енисея" проводится в Красноярском крае уже семь лет. С 16 июня в популярных местах отдыха начнут работу экоточки, на которых волонтёры в выходные дни будут выдавать перчатки и мешки. Собранный мусор готовы обменять на призы. Три экоточки появятся в Красноярске, ещё две в Ачинске и Саяногорске. Организатор акции - Центр социальных программ РУСАЛа."Стоят ребята, которые предлагают всем отдыхающим пакеты и перчатки, и всего-то требуется убрать за собой после отдыха. Этот пакет с мусором возвращается и за каждый возвращённый пакет дарится приз. При этом человек необязательно может убирать в том месте, где отдыхает", - пояснил депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Попов.Всего за пару часов на косе Орлиха было собрано почти 10 тонн мусора. Экоточки будут действовать до сентября. Александр ЧЕРКАШИН











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