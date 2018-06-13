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13.06.18 20:56 Воспитанники красноярского детсада сыграли футбольный матч-предсказание



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До начала футбольного матча считанные минуты. На поле группа поддержки, на трибунах - воспитатели и родители. "Наш сад является патриотом футбольной сборной России. Наши дети с декабря 17 года занимаются в секции по футболу, поэтому в рамках чемпионата мира мы решили поддержать сборную России", - рассказала Заведующая детским садом №55 Марина Федотко.

Дети разделились на две команды по жребию. Одни играют за Россию, другие за Саудовскую Аравию. Тренирует футболистов студент педуниверситета с тренерской категорий. Утверждает, футбол - самый любимый вид спорта детворы. Учить - одно удовольствие.

В середине матча опасный момент. Мяч чуть не попал в ворота российской команды. Положение спас вратарь Никита Ломакин. Счёт игры - 1:0 в пользу России. Гол в ворота Саудовской Аравии забил Матвей Метелин.

Станет ли победа России в этом матче действительно пророческой, узнаем совсем скоро. Чемпионат мира начитается 14 июня. Церемония открытия в Москве на стадионе "Лужники" в 22.00 про красноярскому времени. А сразу после первый матч - Россия - Саудовская Аравия. Смотрим и болеем за наших!

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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