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13.06.18 20:56 Воспитанники красноярского детсада сыграли футбольный матч-предсказание





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Дети разделились на две команды по жребию. Одни играют за Россию, другие за Саудовскую Аравию. Тренирует футболистов студент педуниверситета с тренерской категорий. Утверждает, футбол - самый любимый вид спорта детворы. Учить - одно удовольствие.



В середине матча опасный момент. Мяч чуть не попал в ворота российской команды. Положение спас вратарь Никита Ломакин. Счёт игры - 1:0 в пользу России. Гол в ворота Саудовской Аравии забил Матвей Метелин.



Станет ли победа России в этом матче действительно пророческой, узнаем совсем скоро. Чемпионат мира начитается 14 июня. Церемония открытия в Москве на стадионе "Лужники" в 22.00 про красноярскому времени. А сразу после первый матч - Россия - Саудовская Аравия. Смотрим и болеем за наших!



До начала футбольного матча считанные минуты. На поле группа поддержки, на трибунах - воспитатели и родители. "Наш сад является патриотом футбольной сборной России. Наши дети с декабря 17 года занимаются в секции по футболу, поэтому в рамках чемпионата мира мы решили поддержать сборную России", - рассказала Заведующая детским садом №55 Марина Федотко.Дети разделились на две команды по жребию. Одни играют за Россию, другие за Саудовскую Аравию. Тренирует футболистов студент педуниверситета с тренерской категорий. Утверждает, футбол - самый любимый вид спорта детворы. Учить - одно удовольствие.В середине матча опасный момент. Мяч чуть не попал в ворота российской команды. Положение спас вратарь Никита Ломакин. Счёт игры - 1:0 в пользу России. Гол в ворота Саудовской Аравии забил Матвей Метелин.Станет ли победа России в этом матче действительно пророческой, узнаем совсем скоро. Чемпионат мира начитается 14 июня. Церемония открытия в Москве на стадионе "Лужники" в 22.00 про красноярскому времени. А сразу после первый матч - Россия - Саудовская Аравия. Смотрим и болеем за наших! Елена АЛИШЕВЕЦ











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