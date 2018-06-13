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13.06.18 17:45 Выборы в красноярский горсовет пройдут 9 сентября





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"Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания по проектам в письменной форме в адрес организатора посредством записи в книге учёта посетителей экспозиции проекта, а также в письменной и устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний", - сообщил руководитель управления архитектуры Максим Волков.





Сегодня назначили дату выборов в горсовет Красноярска. Новый созыв депутатского корпуса жители города определят 9 сентября, в единый день голосования. Кроме того, на сессии горсовета решили сохранить форму публичных слушаний . Напомним, администрация города предлагала упразднить очные обсуждения градостроительных планов и перенести дискуссии в Интернет, проводить голосования только через сайт госуслуг. После осуждения общественности собрания решили оставить как есть."Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания по проектам в письменной форме в адрес организатора посредством записи в книге учёта посетителей экспозиции проекта, а также в письменной и устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний", - сообщил руководитель управления архитектуры Максим Волков.







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