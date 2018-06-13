Малиновый звон у стен Успенского монастыря. Непокрытые головы, ещё и колени голые - для братии это, конечно, картина нежелательная: праздник развернулся прямо во дворе, возле звонницы. Среди участников - лучшие звонари Сибири. Друг друга снимают на видео, здесь же свои звоны репетируют, чтобы зрителям запомниться.
Никаких первых-вторых мест организаторы не присуждают. Лучшая награда - когда мурашки по коже. Чем выше звонница, тем дальше слышен перезвон по Енисею.
- По образованию я музыкант, работаю в детской музыкальной школе преподавателем фортепиано. Что-то открывается во время звона такое, чего нет в жизни.
- Мы большим автобусом, нас очень много. Приехали из Назарова, специально чтобы послушать.
- Сразу на душе становится легче, все горести уходят.
- Радуюсь, что все с детьми, это очень хорошо!
В Новосибирске в этом году прошёл уже 14-й фестиваль, в Красноярске это только второй. Колокольный звон в этот день слушали даже на противоположном берегу Енисея - в Овсянке.