НОВОСТИ | Общество













13.06.18 17:49 В Красноярске прошёл фестиваль колокольных звонов





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Никаких первых-вторых мест организаторы не присуждают. Лучшая награда - когда мурашки по коже. Чем выше звонница, тем дальше слышен перезвон по Енисею.



- По образованию я музыкант, работаю в детской музыкальной школе преподавателем фортепиано. Что-то открывается во время звона такое, чего нет в жизни.



- Мы большим автобусом, нас очень много. Приехали из Назарова, специально чтобы послушать.



- Сразу на душе становится легче, все горести уходят.



- Радуюсь, что все с детьми, это очень хорошо!



В Новосибирске в этом году прошёл уже 14-й фестиваль, в Красноярске это только второй. Колокольный звон в этот день слушали даже на противоположном берегу Енисея - в Овсянке.



Малиновый звон у стен Успенского монастыря. Непокрытые головы, ещё и колени голые - для братии это, конечно, картина нежелательная: праздник развернулся прямо во дворе, возле звонницы. Среди участников - лучшие звонари Сибири. Друг друга снимают на видео, здесь же свои звоны репетируют, чтобы зрителям запомниться.Никаких первых-вторых мест организаторы не присуждают. Лучшая награда - когда мурашки по коже. Чем выше звонница, тем дальше слышен перезвон по Енисею.В Новосибирске в этом году прошёл уже 14-й фестиваль, в Красноярске это только второй. Колокольный звон в этот день слушали даже на противоположном берегу Енисея - в Овсянке. Евгения ПЛОТНИКОВА











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