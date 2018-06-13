НОВОСТИ | Общество













13.06.18 20:47 Красноярцы отпраздновали День России





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На острове Татышев разместились десятки познавательных и развлекательных площадок. Прошли межнациональные мастер-классы по традиционным ремёслам и кулинарии, работали многочисленные спортивные и детские локации. Армянский народ очень гордится своим алфавитом, который был создан в пятом веке нашей эры и состоит из 39 букв. Каждая из них представлена на фестивале. Можно найти ту, с которой начинается ваше имя, и сделать фотографию.



На центральной площадке 20 народов, проживающих на территории Красноярского края, представили свои национальные традиции. Гостем праздника стал временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс. Глава региона посетил площадки фестиваля и пообщался с лидерами национально-культурных общин. Также Александр Усс посетил будущий Дом дружбы народов Красноярского края, который появится в стенах бывшего кинотеатра "Родина". Сегодня определены подрядчики на разработку проектов реконструкции здания и сохранения мозаичного панно "Родина-мать" на обновлённом фасаде.



Право проведения фестиваля "Содружество на Енисее" каждый год переходит от одного национального сообщества к другому. Например, в 2016 году организаторами стали красноярские татары - город масштабно отпраздновал Сабантуй. В 2017 гостей принимал национальный чувашский праздник Акатуй. Сейчас фестиваль возглавил армянский народ.На острове Татышев разместились десятки познавательных и развлекательных площадок. Прошли межнациональные мастер-классы по традиционным ремёслам и кулинарии, работали многочисленные спортивные и детские локации. Армянский народ очень гордится своим алфавитом, который был создан в пятом веке нашей эры и состоит из 39 букв. Каждая из них представлена на фестивале. Можно найти ту, с которой начинается ваше имя, и сделать фотографию.На центральной площадке 20 народов, проживающих на территории Красноярского края, представили свои национальные традиции. Гостем праздника стал временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс. Глава региона посетил площадки фестиваля и пообщался с лидерами национально-культурных общин. Также Александр Усс посетил будущий Дом дружбы народов Красноярского края, который появится в стенах бывшего кинотеатра "Родина". Сегодня определены подрядчики на разработку проектов реконструкции здания и сохранения мозаичного панно "Родина-мать" на обновлённом фасаде. Владислав ТАМОШАУСКАС











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