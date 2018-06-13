СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





13.06.18 20:47 Красноярцы отпраздновали День России



Фото
Право проведения фестиваля "Содружество на Енисее" каждый год переходит от одного национального сообщества к другому. Например, в 2016 году организаторами стали красноярские татары - город масштабно отпраздновал Сабантуй. В 2017 гостей принимал национальный чувашский праздник Акатуй. Сейчас фестиваль возглавил армянский народ.

На острове Татышев разместились десятки познавательных и развлекательных площадок. Прошли межнациональные мастер-классы по традиционным ремёслам и кулинарии, работали многочисленные спортивные и детские локации. Армянский народ очень гордится своим алфавитом, который был создан в пятом веке нашей эры и состоит из 39 букв. Каждая из них представлена на фестивале. Можно найти ту, с которой начинается ваше имя, и сделать фотографию.

На центральной площадке 20 народов, проживающих на территории Красноярского края, представили свои национальные традиции. Гостем праздника стал временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс. Глава региона посетил площадки фестиваля и пообщался с лидерами национально-культурных общин. Также Александр Усс посетил будущий Дом дружбы народов Красноярского края, который появится в стенах бывшего кинотеатра "Родина". Сегодня определены подрядчики на разработку проектов реконструкции здания и сохранения мозаичного панно "Родина-мать" на обновлённом фасаде.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .