НОВОСТИ | Общество













13.06.18 19:15 В Красноярске перекроют улицу 9 Мая





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Игорь Воевалко, начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска:

"Будет закрыто сквозное движение через перекрёсток 9 Мая-Авиаторов, объезд осуществляться через разворотные полукольца. Мы прогнозируем там заторовые ситуации, для объезда предлагаем воспользоваться улицей Водопьянова, двигаться через Алексеева, Молокова, либо через Северное шоссе".







22 июня в Красноярске перекроют улицу 9 Мая на пересечении с Авиаторов. Там начнут ремонт ливневой канализации протяжённостью 70 метров, которая обслуживает обе улицы, а также половину Взлётной. Обследования показали, что произошла серьёзная деформация и труба находится в аварийном состоянии, это значит, что при сильном ливне система водоотведения просто не справится. Работы планируют закончить 8 июля.Игорь Воевалко, начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска:"Будет закрыто сквозное движение через перекрёсток 9 Мая-Авиаторов, объезд осуществляться через разворотные полукольца. Мы прогнозируем там заторовые ситуации, для объезда предлагаем воспользоваться улицей Водопьянова, двигаться через Алексеева, Молокова, либо через Северное шоссе".







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