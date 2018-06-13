НОВОСТИ | Общество













13.06.18 17:40 Рейс Красноярск-Москва задержали на 8 часов





Фото Пассажиры рейса Красноярск-Москва спустя больше восьми часов ожидания готовятся к посадке на борт. Аэросудно должно было покинуть воздушную гавань ещё ранним утром, но вылет постоянно откладывается. Самолёт авиакомпании "NordStar" находится на дополнительном техническом обслуживании. Официальные источники причину поломки не называют. Всё это время в аэропорту находятся пассажиры. Для многих из них этот рейс был транзитным, в Москве они планировали пересесть на другой самолёт или поезд, но из-за сильной задержки уже опоздали.



"Я лечу в Киев, у меня был стыковочный поезд Москва-Черкассы. Конечно, я уже никуда не успеваю. Мы написали претензию, что просим компенсировать хотя бы затраты на билеты. Оставили заявления, копии у нас на руках, у них оригиналы. Сказали, что отправят в Москву и будут в течение месяца рассматривать", - рассказала пассажир рейса Красноярск-Москва Людмила Милованова.













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