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НОВОСТИ | Общество





13.06.18 17:43 В Красноярске появится ещё один исторический квартал



Фото
Тюрьма, церкви и сто питейных заведений. Таким увидел Красноярск кинооператор Чулков сто лет назад. Сейчас город изменился, и кусочек Енисейской губернии воссоздадут на перекрёстке улиц Ленина и Вейнбаума. По преданию, с этого места начался пожар, во время которого сгорело пол-Красноярска. Сейчас этот дом относится к объектам культурного наследия. Во время Великой Отечественной войны здесь жил Лука Войно-Ясенецкий - хирург и православный святой.

По проекту здесь появится сквер, площадка для мероприятий - например, кинотеатр под открытым небом, кафе, гостиницы и другая коммерческая недвижимость. В доме святого Луки планируют открыть музей. Финансирует реновацию бизнесмен Игорь Шамко. Он коллекционирует картины красноярских живописцев и хочет открыть выставочную галерею в самом центре города.

Чтобы начать работы, нужно расселить семь семей из ветхой двухэтажки и договориться с опорным университетом - часть земли находится в их собственности. Это уже второй проект Исторического квартала, ещё один сейчас активно готовят на Горького к Универсиаде.

Работа по реновации кропотливая. Гораздо проще пустить старинные усадьбы под ковш экскаватора, как это было сделано на улице Перенсона. Однако не очередные высотки, а архитектурное наследие привлекают жителей мегаполиса и тысячи туристов.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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