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| НОВОСТИ | Общество
|14.06.18 11:37 В Берёзовском районе ликвидирован незаконный скотомогильник
В Берёзовском районе ликвидирован большой скотомогильник. Горы останков животных обнаружили активисты ОНФ ещё в апреле. Черепа и кости занимали около 150 квадратных метров на пустыре.
Найти организатора опасной свалки не удалось, зато прокуроры выяснили: территория принадлежит частной компании, именно её и обязали навести порядок на своей земле. Повторная проверка общественников показала, что скотомогильник убран.
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