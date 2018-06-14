НОВОСТИ | Общество













14.06.18 11:37 В Берёзовском районе ликвидирован незаконный скотомогильник





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Найти организатора опасной свалки не удалось, зато прокуроры выяснили: территория принадлежит частной компании, именно её и обязали навести порядок на своей земле. Повторная проверка общественников показала, что скотомогильник убран.







В Берёзовском районе ликвидирован большой скотомогильник . Горы останков животных обнаружили активисты ОНФ ещё в апреле. Черепа и кости занимали около 150 квадратных метров на пустыре.Найти организатора опасной свалки не удалось, зато прокуроры выяснили: территория принадлежит частной компании, именно её и обязали навести порядок на своей земле. Повторная проверка общественников показала, что скотомогильник убран.







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