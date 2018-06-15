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15.06.18 09:00 Автобусная перезагрузка в Красноярске продолжается



Фото
7:30 утра, проспект имени газеты "Красноярский рабочий". Из-за ликвидации 1-го маршрута авторы автобусной реформы увеличили количество 55-го и сократили интервал между рейсами до 8-10 минут. Некоторые приходят раньше шести минут. И это касается всех автобусов: специалисты мониторят время движения, пассажиропоток и выслушивают пожелания. Первый отклик пассажиров заметили сотрудники 52-го маршрута.

"Люди очень довольны, особенно жители Калинина, Полтавского, Утиного плёса, откуда нельзя было добраться до центра. С Калинина ходили только маленькие ПАЗики, сейчас мы в часы пик с интервалом 6-7 минут с Калинина вывозим полный салон", - рассказала водитель автобусного маршрута №52 Елена Долгих.

Для удобства пассажиров с 10 июня действует пересадочная система, по которой вторая поездка по транспортной карте обойдётся в 15 рублей. "Все мнения жителей мы анализируем, и телефонные и письменные обращения. По телефону 256-84-00 можно обращаться круглосуточно, это центральная диспетчерская служба", - сообщил начальник отдела департамента транспорта администрации Красноярска Игорь Манченко.

Работа продлится всё лето, в это время продолжится анализ потребностей и пожеланий горожан. Будут вноситься обоснованные корректировки, связанные с количеством автобусов, интервалом движения и качеством услуг. А пока расписание изменённых маршрутов можно проверить на сайте Красноярскгортранса.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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