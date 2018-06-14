НОВОСТИ | Общество













14.06.18 17:43 В регионе увеличилась площадь лесных пожаров





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К слову, ликвидировать их не будут, так как затраты на тушение превысят возможный вред, который может причинить огонь. В большинстве случаев пожары возникли из-за гроз. Напомним, что с 20 апреля в Красноярском крае действует особый противопожарный режим.







В Красноярском крае лесные пожары захватывают всё новые территории - сегодня утром зафиксированы девять новых очагов в Эвенкийском, Енисейском, Богучанском, Абанском, Каратузском и Ермаковском районах. Общая площадь возгораний более 17 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении принимают участие 111 человек, задействованы три единицы техники. Также сотрудники диспетчерской службы с помощью системы космического мониторинга контролируют в Эвенкийском и Енисейском районах на удалённом расстоянии ещё 13 пожаров на площади почти 5 тысяч гектаров.К слову, ликвидировать их не будут, так как затраты на тушение превысят возможный вред, который может причинить огонь. В большинстве случаев пожары возникли из-за гроз. Напомним, что с 20 апреля в Красноярском крае действует особый противопожарный режим.











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