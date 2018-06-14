НОВОСТИ | Общество













14.06.18 17:41 В Красноярске появились мини-тракторы для cкашивания травы





Фото Вместо людей - техника. Первый вице-мэр Красноярска на брифинге рассказал о новой технике, которая уже появилась в Красноярске. Город закупил два мини-трактора для cкашивания травы, ещё четыре заказаны. Кроме этого, город планирует приобрести поливомоечное оборудование, вакуумно-подметальную технику, мусоровозы, мини-погрузчики, а также машины для уборки тротуаров - всего около 100 единиц техники. Уже приобретённые газонокосилки показывают хорошие результаты.



"Эффективность его работы способна заменить пять человек с мотокосами, которых мы привыкли видеть на улицах. Мы не говорим, что заменим людей, но в помощь им и для более активной организации работы нам эта техника необходима", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.













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