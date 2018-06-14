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14.06.18 17:48 В Дивногорске прошёл фестиваль детского творчества "У дивных гор"





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Елена Шошина, начальник отдела культуры г.Дивногорска: "Тема у нас в этом году - театр. Это всё абсолютно новое. И конечно, когда мы формируем программу участников, мы стараемся, чтобы ребята привезли новые программы. А ведь в фестивале участвуют только коллективы, имеющие звание образцовый или народный".





Полсотни коллективов из Красноярского края, Омской области, республик Бурятия, Хакасия и Тыва. В Дивногорске прошёл большой 26-й фестиваль детского творчества "У дивных гор". Набережная Енисея стала не только концертной площадкой, но и местом для проведения десятков мастер-классов по оригами, бисероплетению, керамики и другим видам рукоделия.Елена Шошина, начальник отдела культуры г.Дивногорска: "Тема у нас в этом году - театр. Это всё абсолютно новое. И конечно, когда мы формируем программу участников, мы стараемся, чтобы ребята привезли новые программы. А ведь в фестивале участвуют только коллективы, имеющие звание образцовый или народный".











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