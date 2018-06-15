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15.06.18 08:58 В Красноярске прошёл шахматный турнир среди детей





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"И география растёт, и расширяется круг видов спорта. Это дети наиболее талантливые, они уже имеют разряды в шахматах. Приезжают для того, чтобы скрестить за досками свои характеры", - отметил президент шахматной федерации Красноярска Андрей Модестов.



Организатор этого турнира - СУЭК - в шахтёрских городах по всей стране активно развивает спорт. Благодаря поддержке угольщиков дети, например, регулярно встречаются с трёхкратным чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. На прошлых турнирах четырём ребятам удалось вничью сыграть с легендарным чемпионом. И это многое говорит о воспитанниках шахматных школ.



"В Бородине мы открыли шахматную секцию, в которой участвует больше 100 человек. И уже есть первые результаты - у нас появились кандидаты в мастера спорта", - сказал зам. директора по связям и коммуникациям АО СУЭК Вадим Зарудный.



Бессменные лидеры турнира - бородинцы, которые первыми включились в программу СУЭК по развитию шахмат - на этот раз впервые остались без шахматной короны. Кубок за первое место уехал в Приморский край.



Совсем юные, но амбициозные ребята приехали в Красноярск за победой на турнир "Шахматные надежды СУЭК". С каждым годом соревнования становятся всё более представительными. Если несколько лет назад участвовали семь команд, в этом уже одиннадцать."И география растёт, и расширяется круг видов спорта. Это дети наиболее талантливые, они уже имеют разряды в шахматах. Приезжают для того, чтобы скрестить за досками свои характеры", - отметил президент шахматной федерации Красноярска Андрей Модестов.Организатор этого турнира - СУЭК - в шахтёрских городах по всей стране активно развивает спорт. Благодаря поддержке угольщиков дети, например, регулярно встречаются с трёхкратным чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. На прошлых турнирах четырём ребятам удалось вничью сыграть с легендарным чемпионом. И это многое говорит о воспитанниках шахматных школ."В Бородине мы открыли шахматную секцию, в которой участвует больше 100 человек. И уже есть первые результаты - у нас появились кандидаты в мастера спорта", - сказал зам. директора по связям и коммуникациям АО СУЭК Вадим Зарудный.Бессменные лидеры турнира - бородинцы, которые первыми включились в программу СУЭК по развитию шахмат - на этот раз впервые остались без шахматной короны. Кубок за первое место уехал в Приморский край. Владимир ЖАРИНОВ











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