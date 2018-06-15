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15.06.18 09:08 В Красноярске таксист отказался везти девушку-инвалида



Фото
В понедельник Валентина Васильевна вместе с мужем и дочкой Катей собирались отправиться в гости к друзьям и по привычке заказали машину через приложение "Яндекс-Такси". Но увидев особенную девушку, водитель нервно отказался делить с ней салон своей машины и бросил пассажиров мокнуть под дождём.

"Она обиделась, видимо, всё-таки поняла, что что-то произошло. Поднялась на крыльцо, такой вид обескураженный, я стала её успокаивать: "Катя, сейчас другая машинка подъедет и уедем". Она просто обиделась", - рассказала мама Кати Валентина Новожилова.

Людей с синдромом Дауна называют "Дети солнца" - они всегда очень добрые, ласковые и терпеливые. Для поездки в машине им не нужны никакие специальные удерживающие или вспомогательные средства. Услугами такси семья Новожиловых пользуется часто и раньше такой хамской реакции от водителей не было. Что в этот раз могло стать причиной отказа от поездки, кроме личной неприязни, родители и сестра Кати не понимают. В этот же день они обратились с жалобой в компанию "Яндекс-Такси" и только сегодня утром получили извинения и сообщение, что водитель уволен.

"Мне кажется, когда таксистов нанимают на работу, в компании должны всё-таки отслеживать, что это за люди. Должны каким-то образом нести ответственность за своих сотрудников. Стало очень обидно за маму, за сестру. Потому что я их считаю самыми лучшими. У меня потрясающая сестра. Не должен человек, который работает с людьми, так себя вести", - сказала сестра Кати Марина Мышко.

Мы также связались с компанией "Яндекс-Такси", но оперативно прокомментировать ситуацию там не смогли. К слову, этот случай отказа инвалидам в транспортных услугах в Красноярске не первый. В октябре прошлого года ребёнка с церебральным параличом после операции на ногах не пустили на рейс Красноярск-Норильск, сославшись на "нарушение техники безопасности".

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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