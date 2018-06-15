СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





15.06.18 11:47 Мусульмане празднуют Ураза-Байрам



Фото
Намаз - общая молитва - главный ритуал для каждого мусульманина в праздник Ураза-Байрам, поэтому даже несмотря на дождь у Соборной мечети собрались тысячи верующих. Люди начали приходить на молитву заранее и старались сесть не просто ближе к муфтию, но и скрыться от дождя в залах мечети. Но пришедшим не хватило места на территории храма, поэтому ковры для намаза стелили где придётся.

У верующих мусульман закончился пост в священный месяц Рамадан. Тридцать дней от рассвета до заката нельзя ни глотка воды, ни кусочка пищи. Так каждый мог ощутить то, что ежедневно чувствует нищий, разбудить в себе милосердие и подать нуждающимся, только после этого пост будет принят.

Перед молитвой принято совершать полное омовение и надевать свои лучшие одежды. К слову, с каждым годом людей у мечети заметно становится всё больше, хотя ещё 18 лет назад на молитве не собиралось и 20 человек. "Зонтиков точно было больше, а сколько под ними людей, я как-то не заметил. Мы и зимой молимся на улице, и в -30, и в -40. Это, может быть, ещё одно испытание, которое мы должны были пройти. Мы с радостью воспринимаем всё, что нам даёт Всевышний. Для нас дождь - не препятствие, это не мешает нам молиться и искать благочестия у Всевышнего", - сказал муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.

Молитва у мусульман - мужское дело. В это время женщины готовят праздничную пищу. Разговляться будут три дня. В следующий раз славить Аллаха у соборной мечети будут 22 августа, верующие отметят праздник жертвоприношения Курбан-Байрам.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .