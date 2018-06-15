НОВОСТИ | Общество













15.06.18 11:47 Мусульмане празднуют Ураза-Байрам





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У верующих мусульман закончился пост в священный месяц Рамадан. Тридцать дней от рассвета до заката нельзя ни глотка воды, ни кусочка пищи. Так каждый мог ощутить то, что ежедневно чувствует нищий, разбудить в себе милосердие и подать нуждающимся, только после этого пост будет принят.



Перед молитвой принято совершать полное омовение и надевать свои лучшие одежды. К слову, с каждым годом людей у мечети заметно становится всё больше, хотя ещё 18 лет назад на молитве не собиралось и 20 человек. "Зонтиков точно было больше, а сколько под ними людей, я как-то не заметил. Мы и зимой молимся на улице, и в -30, и в -40. Это, может быть, ещё одно испытание, которое мы должны были пройти. Мы с радостью воспринимаем всё, что нам даёт Всевышний. Для нас дождь - не препятствие, это не мешает нам молиться и искать благочестия у Всевышнего", - сказал муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.



Молитва у мусульман - мужское дело. В это время женщины готовят праздничную пищу. Разговляться будут три дня. В следующий раз славить Аллаха у соборной мечети будут 22 августа, верующие отметят праздник жертвоприношения Курбан-Байрам.



Намаз - общая молитва - главный ритуал для каждого мусульманина в праздник Ураза-Байрам, поэтому даже несмотря на дождь у Соборной мечети собрались тысячи верующих. Люди начали приходить на молитву заранее и старались сесть не просто ближе к муфтию, но и скрыться от дождя в залах мечети. Но пришедшим не хватило места на территории храма, поэтому ковры для намаза стелили где придётся.У верующих мусульман закончился пост в священный месяц Рамадан. Тридцать дней от рассвета до заката нельзя ни глотка воды, ни кусочка пищи. Так каждый мог ощутить то, что ежедневно чувствует нищий, разбудить в себе милосердие и подать нуждающимся, только после этого пост будет принят.Перед молитвой принято совершать полное омовение и надевать свои лучшие одежды. К слову, с каждым годом людей у мечети заметно становится всё больше, хотя ещё 18 лет назад на молитве не собиралось и 20 человек. "Зонтиков точно было больше, а сколько под ними людей, я как-то не заметил. Мы и зимой молимся на улице, и в -30, и в -40. Это, может быть, ещё одно испытание, которое мы должны были пройти. Мы с радостью воспринимаем всё, что нам даёт Всевышний. Для нас дождь - не препятствие, это не мешает нам молиться и искать благочестия у Всевышнего", - сказал муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.Молитва у мусульман - мужское дело. В это время женщины готовят праздничную пищу. Разговляться будут три дня. В следующий раз славить Аллаха у соборной мечети будут 22 августа, верующие отметят праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Владислав ТАМОШАУСКАС











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