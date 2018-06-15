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15.06.18 11:39 Красноярцы празднуют первую победу российских футболистов



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Жителям Железнодорожного района пришлось смотреть первый матч чемпионата мира на телефонах. Несколько домов в самый ответственный момент остались без света. А те, кто не захотел мириться с судьбой, отправились болеть за футболистов в заведения города. Большая фан-зона открылась в Доме кино, где на большом экране будут транслировать топовые матчи.

Переполненными оказались и бары города. Почти 300 человек пришли в этот ресторан поддержать спортсменов. Многие были настроены скептически, хотя сборная Саудовской Аравии и считалась аутсайдером группы А. Тем не менее, места за столиками были раскуплены ещё в мае.

"Был большой ажиотаж, когда гости приходили двумя компаниями одновременно и начиналась драка за столы. Сегодня максимально старались разместить людей за бар, чтобы люди смогли хоть как-то поболеть за любимую сборную России", - рассказал управляющий рестораном Руслан Зубайдов.

И российская сборная не подвела - пять безответных мячей в ворота арабов заставили болельщиков ликовать после долгих неудач. Первая победа в году, и сразу на мировом чемпионате!

- Команда, с которой они играли, на самом деле не такая сильная. Но даже со слабой командой сыграть 5:0 - признак мастерства или везения.

- Всё-таки мы выйдем из группы!

- 2:1 выиграем у Египта и вничью сыграем с Уругваем. Выходим на Португалию, Португалию убираем, идём дальше, а там уже посмотрим!

В следующей игре Россия сыграет с Египтом, уже 19 июня. Пока же есть время отметить сегодняшние успехи.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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