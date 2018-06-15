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Сбор средств в помощь больным детям
|15.06.18 17:43 Нужна помощь: Тимура Тургунова спасёт срочная операция на позвоночнике
Первые шаги дались Тимуру нелегко. Детская спина не выдержала нагрузки на позвоночник, он начал искривляться. Малыш родился с нейрофиброматозом - это врождённое заболевание нервных тканей, на фоне которого начал развиваться сколиоз. Семья обратилась к красноярским медикам. Те посоветовали носить корсет.
"Толку никакого, оказывается, это лечение не даёт, просто поддерживает, а то, что уже искривление и оно будет идти дальше, лечения никакого они нам не дали", - рассказала бабушка Тимура Алла Кулинич.
Подобными болезнями занимаются в новосибирской клинике НИИТО. После консультации медики резюмировали: сколиоз стремительно прогрессирует, мальчику срочно нужна операция. На позвоночник Тимуру установят раздвижную металлоконструкцию, которая будет поддерживать спину в нормальном состоянии и "надстраиваться" по мере роста ребёнка.
"По мере роста Тимура мы будем раздвигать конструкцию, а по завершению формирования скелета в подростковом возрасте установим на позвоночник постоянную конструкцию. Лечение очень непростое, но если оставить всё как есть, ребёнок может стать тяжёлым неоперабельным инвалидом", - пояснил заведующий детским отделением АНО "Клиника НИИТО" Михаил Михайловский (Новосибирск).
В России такие конструкции не производят, их заказывают из Германии. Поэтому стоимость такой операции - почти 2 миллиона рублей. Тимура и его сестру-двойняшку воспитывает бабушка и мама-вдова. Семья очень нуждается в помощи. Большую часть суммы собрали читатели газеты "Коммерсант" и сайта Русфонд, а также доноры. Не хватает 45 тысяч. Помочь можно, отправив СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Так вы пожертвуете 75 рублей.
Екатерина МАЗАЛЬКОВА
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