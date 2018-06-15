В Красноярске футбольный праздник был омрачён отключением света. Накануне тысячи болельщиков не смогли посмотреть игру сборной России, посетителям одного из фитнес-центров пришлось прерывать тренировку. Обесточенными и сегодня оказались жилые массивы почти во всех районах мегаполиса, кроме Свердловского.
В компании МРСК заявили, что часть отключений связана с плановым ремонтом. Но есть и аварийные перебои из-за дождя и ветра. На устранение поломок брошены 12 бригад монтёров.
"Сейчас аварийные отключения зафиксированы в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города. Специалисты работают, предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения", - сообщила пресс-секретарь ПАО "МРСК Сибири" Валентина Демидова.