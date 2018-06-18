РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





18.06.18 09:00 В Красноярске прошли состязания лучших наездников Сибири



Фото
На красноярском ипподроме интернациональный состав участников. Если все наездники родом из России, то среди лошадей также уроженцы Америки и Швеции. "Большой сибирский круг" проводится уже в 12-й раз и с каждым годом становится всё масштабнее.

"На призовой дорожке наездники и лошади из Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Хакасии. Новые участники к нам приезжают из Иркутской области, республики Бурятия, чему мы очень рады", - рассказал комментатор красноярского ипподрома Андрей Шевелёв.

В отличие от скачек в заездах рысаков важна не только физическая сила лошади, но и кавалеристская выправка. Аллюр - способ хода больше напоминает строевой шаг, и если животное срывается в галоп, его могут снять с соревнований. Цена ошибки слишком велика, ведь общий призовой фонд - почти миллион рублей.

"Большой сибирский круг" начинался при почти пустых трибунах. Поболеть за рысаков приходили десятки человек, теперь их уже сотни. Но такое пристальное внимание появилось скорее вопреки, а не благодаря условиям: трибуны открытые, от дождя, который всё утро размывал трек, спрятаться просто негде. И всё равно за спортом королей следят с большим интересом.

Эти состязания стали лишь первым этапом "Большого сибирского круга". В дальнейшем соревнования пройдут в Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае и республике Хакасия. Тогда и определится абсолютный победитель.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .