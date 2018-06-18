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18.06.18 09:00 В Красноярске прошли состязания лучших наездников Сибири





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"На призовой дорожке наездники и лошади из Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Хакасии. Новые участники к нам приезжают из Иркутской области, республики Бурятия, чему мы очень рады", - рассказал комментатор красноярского ипподрома Андрей Шевелёв.



В отличие от скачек в заездах рысаков важна не только физическая сила лошади, но и кавалеристская выправка. Аллюр - способ хода больше напоминает строевой шаг, и если животное срывается в галоп, его могут снять с соревнований. Цена ошибки слишком велика, ведь общий призовой фонд - почти миллион рублей.



"Большой сибирский круг" начинался при почти пустых трибунах. Поболеть за рысаков приходили десятки человек, теперь их уже сотни. Но такое пристальное внимание появилось скорее вопреки, а не благодаря условиям: трибуны открытые, от дождя, который всё утро размывал трек, спрятаться просто негде. И всё равно за спортом королей следят с большим интересом.



Эти состязания стали лишь первым этапом "Большого сибирского круга". В дальнейшем соревнования пройдут в Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае и республике Хакасия. Тогда и определится абсолютный победитель.



На красноярском ипподроме интернациональный состав участников. Если все наездники родом из России, то среди лошадей также уроженцы Америки и Швеции. "Большой сибирский круг" проводится уже в 12-й раз и с каждым годом становится всё масштабнее."На призовой дорожке наездники и лошади из Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Хакасии. Новые участники к нам приезжают из Иркутской области, республики Бурятия, чему мы очень рады", - рассказал комментатор красноярского ипподрома Андрей Шевелёв.В отличие от скачек в заездах рысаков важна не только физическая сила лошади, но и кавалеристская выправка. Аллюр - способ хода больше напоминает строевой шаг, и если животное срывается в галоп, его могут снять с соревнований. Цена ошибки слишком велика, ведь общий призовой фонд - почти миллион рублей."Большой сибирский круг" начинался при почти пустых трибунах. Поболеть за рысаков приходили десятки человек, теперь их уже сотни. Но такое пристальное внимание появилось скорее вопреки, а не благодаря условиям: трибуны открытые, от дождя, который всё утро размывал трек, спрятаться просто негде. И всё равно за спортом королей следят с большим интересом.Эти состязания стали лишь первым этапом "Большого сибирского круга". В дальнейшем соревнования пройдут в Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае и республике Хакасия. Тогда и определится абсолютный победитель. Владимир БОГОМОЛОВ











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