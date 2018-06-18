НОВОСТИ | Общество













18.06.18 11:39 Красноярцев ожидает знойная неделя





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Напомним, что во время жары следует особенно тщательно следить за самочувствием. Спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, пользоваться головными уборами, больше пить, а пожилым людям лучше и вовсе оставаться в тени.







Понедельник в Красноярске, по прогнозам синоптиков, будет самым жарким днём на неделе - столбики термометров поднимутся выше 30 градусов и будет безоблачно. Но и остальные дни будут не менее знойными: во вторник температура воздуха не изменится, но в город придут тучи и жителей охладит небольшой дождь. В среду вновь жарко и солнечно. Совсем небольшая прохлада придёт в четверг и пятницу - столбики термометров опустятся до 27 градусов.Напомним, что во время жары следует особенно тщательно следить за самочувствием. Спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, пользоваться головными уборами, больше пить, а пожилым людям лучше и вовсе оставаться в тени.











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