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18.06.18 11:42 На правобережье Красноярска прошёл Крестный ход





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На правобережье Красноярска накануне прошёл крестный ход. Молитвенное шествие приурочено ко Дню города, возглавил его митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Ход начался перед храмом Рождества Христова на Щорса. Колонна священнослужителей и прихожан прошла до Никольского храма-памятника жертвам политических репрессий.













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