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19.06.18 08:44 Для спортсменов с ограниченными возможностями придумали новый способ поправить здоровье



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Программа "Лыжи мечты" в Красноярске теперь получила продолжение и летом. Зимой Даниил Сальников катается на горных лыжах, а в жаркий июнь - на специальных лыжероллерах. И с ролятором в качестве опоры.

Программа "Лыжи мечты" была основана в 2014 году режиссёром Сергеем Белоголовцевым. Тренировки по уникальной методике для детей-инвалидов в Красноярске проходят уже третий сезон.

Сейчас в краевом центре активно развивают адаптивную физкультуру. Роллерные занятия в спорткомплексе "Солнечный" стартовали благодаря Сибирской угольной энергетической компании и организации помощи детям-инвалидам "Щит".

"Лыжи мечты" были запущены в Бобровом логу в 2016 году также при поддержке СУЭК. Теперь в программе смогут принять участие ещё больше семей, которым проще добираться в Солнечный, чем на правобережье. Причём совершенно бесплатно.

"Мы не хотим это ставить на поток. Это категорически нельзя допустить, потому что мы должны работать на конечный результат - оздоровление и реабилитацию ребёнка", - отметила заместитель генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" Марина Смирнова.

К слову, компания СУЭК активно поддерживает детей-инвалидов. Уже через неделю их ожидает встреча на традиционном творческом фестивале на базе отдыха "Бузим".

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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