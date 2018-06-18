НОВОСТИ | Общество













18.06.18 17:39 Новый хирургический корпус БСМП готов к приёму пациентов





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"В данном корпусе 15 новых операционных, цель которых - обеспечить более доступной высокотехнологичной помощью жителей Красноярска и края по профилям: гинекология, нейрохирургия, травматология, кардиология", - сообщил зав.отделением рентген-хирургии БСМП Роман Чикинёв.



В каждом операционном блоке - часы, потому что счёт идёт на минуты. Из новинок - ламинарный поток воздуха. Он движется сверху вниз, не позволяя вредным частицам рассеиваться, это уменьшает процент осложнений. В БСМП, где делают десятки срочных операций в сутки, о таком только мечтали.



"За вводом в действие именно этого корпуса будут завершены ремонты других отделений, произойдёт оснащение новой мебелью, и наша прославленная больница скорой медицинской помощи, которой 45 лет, станет новой больницей", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Стоимость объекта 2 миллиарда рублей. Новую хирургию строили к Универсиаде, но это не значит, что на период соревнований для красноярцев её закроют. Просто если спортсменам или гостям понадобится экстренная помощь, их доставят сюда.



Больница скорой медицинской помощи, ежедневно сюда привозят более 200 человек, это в среднем. В будни, в выходные каждый час здесь спасают чью-то жизнь. Новый хирургический корпус - его ждали много лет, откроется 19 июня в 8 утра.



Новый хирургический корпус БСМП. Это первый и единственный день, когда здесь можно всё посмотреть, потрогать. Сразу после экскурсии - большая генеральная уборка. Старое приёмное отделение будет работать только для плановых больных, всех экстренных кареты скорой помощи доставят сюда."В данном корпусе 15 новых операционных, цель которых - обеспечить более доступной высокотехнологичной помощью жителей Красноярска и края по профилям: гинекология, нейрохирургия, травматология, кардиология", - сообщил зав.отделением рентген-хирургии БСМП Роман Чикинёв.В каждом операционном блоке - часы, потому что счёт идёт на минуты. Из новинок - ламинарный поток воздуха. Он движется сверху вниз, не позволяя вредным частицам рассеиваться, это уменьшает процент осложнений. В БСМП, где делают десятки срочных операций в сутки, о таком только мечтали."За вводом в действие именно этого корпуса будут завершены ремонты других отделений, произойдёт оснащение новой мебелью, и наша прославленная больница скорой медицинской помощи, которой 45 лет, станет новой больницей", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Стоимость объекта 2 миллиарда рублей. Новую хирургию строили к Универсиаде, но это не значит, что на период соревнований для красноярцев её закроют. Просто если спортсменам или гостям понадобится экстренная помощь, их доставят сюда.Больница скорой медицинской помощи, ежедневно сюда привозят более 200 человек, это в среднем. В будни, в выходные каждый час здесь спасают чью-то жизнь. Новый хирургический корпус - его ждали много лет, откроется 19 июня в 8 утра. Евгения ПЛОТНИКОВА











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