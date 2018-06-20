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20.06.18 08:59 Интервью: первый заместитель главы Красноярска Алексей Давыдов





Скандальная реформа. Революция. Не создав нового, уничтожили старое. Это то, что говорят жители города о новой транспортной схеме Красноярска. Одни маршруты поменяли схему движения, другие и вовсе исчезли. И что самое неприятное - многие пассажиры общественного транспорта были совершенно не готовы к изменениям. Они просто не знали о нововведениях. В причинах и последствиях того, что сейчас происходит с автобусами, разбирались журналист Елена Алишевец и первый заместитель главы Красноярска Алексей Давыдов.







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