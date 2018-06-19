НОВОСТИ | Общество













19.06.18 11:37 На проспекте Мира начинается замена брусчатки





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Менять брусчатку на проспекте Мира в Красноярске начнут уже на этой неделе. Об этом сообщили в мэрии. Демонтируют тротуары в ближайшие дни, а к концу недели подрядчик планирует приступить к укладке новой брусчатки. На благоустройство центральной улицы города в этом году потратят более 300 миллионов рублей.











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