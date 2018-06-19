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НОВОСТИ | Экономика





19.06.18 11:35 В правительстве региона прошли публичные слушания об исполнении краевого бюджета за 2017 год



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В 2017, в период геополитической нестабильности и сохранении санкций, бюджет края ни разу не корректировался в сторону уменьшения. Впервые за последние годы план по доходам был выполнен. Прирост по сравнению с 16 годом составил 21 миллиард. 11 месяцев из 12 бюджет исполнялся с профицитом.

"Одной из задач, которую бюджет 17 года решил, это сокращение дефицита. Дефицит составил 4,5 миллиардов, это в три раза меньше планового дефицита", - сообщил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

2017 характеризовался положительной динамикой цен на нефть, а также относительной стабилизацией рубля. Индекс промышленного производства в крае составил 107%. Рост отмечен в металлургии, производстве оборудования, автотранспортных средств, а также в лесопромышленном комплексе. Серьёзный спад в жилищном строительстве - 23%. При этом в 17 году в регионе выдано на 28% больше ипотечных кредитов. Но показатели докризисного 2014 года ещё не достигнуты. В районах, как отмечают представители муниципальной власти, вектор проблем, пожалуй, впервые за последние годы сдвинулся.

"Если раньше были вопросы - очистить дорогу, засыпать яму, нет освещения и так далее, то сейчас вопросы - сотовая связь, интернет, который люди требуют подать", - отметил председатель Тюхтетского районного совета депутатов Виктор Петрович.

По данным экспертов, инфляция в крае в 2017 составила почти 3%. А численность постоянного населения региона выросла на 1200 человек. Публичные слушания - это важный этап бюджетного цикла. На сессии Заксобрания резолюция будет рассмотрена 5 июля.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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