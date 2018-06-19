НОВОСТИ | Общество













19.06.18 11:42 В красноярской школе появился музей национальной одежды





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Золотой тесьмой обшивают праздничное платье калмычки. Такой костюм с богатым убранством носили бережно и передавали по наследству. Самым сложным в изготовлении стал французский национальный костюм. Это фисташковое платье с турнюром и шлейфом шилось три месяца и стало настоящим венцом коллекции.



На уроки технологии к Людмиле Басенко ходят дети разных национальностей. Интерес к семейным традициям учеников вдохновил её на создание необычного музея. "Мы даём вторую жизнь вещам. Мы их распарываем, стираем, перелицовываем, перекраиваем. Очень бережно относимся к украшениям, к тесьме, к фурнитуре. В ход идут голяшки от сапог, ремни, старые шапки, обувь. Так сказать, из ничего - экономия и бережливость", - рассказывает учитель технологии школы №85 Людмила Басенко.



Количество кукол за три года выросло до сотни, и ребята продолжают создавать новые экземпляры, с интересом изучая историю костюма и собственное семейное древо.



Венгрия, Канада, Япония, Индия, Болгария - за три года география музея охватила все континенты. Сабина занимается в кружке всего год, но уже сшила 12 костюмов. Сейчас работает над молдавским. Соне больше приглянулась Португалия.Золотой тесьмой обшивают праздничное платье калмычки. Такой костюм с богатым убранством носили бережно и передавали по наследству. Самым сложным в изготовлении стал французский национальный костюм. Это фисташковое платье с турнюром и шлейфом шилось три месяца и стало настоящим венцом коллекции.На уроки технологии к Людмиле Басенко ходят дети разных национальностей. Интерес к семейным традициям учеников вдохновил её на создание необычного музея. "Мы даём вторую жизнь вещам. Мы их распарываем, стираем, перелицовываем, перекраиваем. Очень бережно относимся к украшениям, к тесьме, к фурнитуре. В ход идут голяшки от сапог, ремни, старые шапки, обувь. Так сказать, из ничего - экономия и бережливость", - рассказывает учитель технологии школы №85 Людмила Басенко.Количество кукол за три года выросло до сотни, и ребята продолжают создавать новые экземпляры, с интересом изучая историю костюма и собственное семейное древо. Вероника УСКОВА











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