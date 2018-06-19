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19.06.18 11:33 На озере Песчанка в Красноярске утонул мужчина





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Тем временем депутаты Законодательного собрания края сегодня отправились на проверку городских пляжей. И благоустройство мест отдыха неприятно удивило. Неудивительно, что горожане, спасаясь от штрафов за купание и рискуя жизнью, вынуждены уходить на дикие пляжи.



"В 2017 году погибло 104 человека, а 166 человек вообще не нашли тел. Это на необорудованных пляжах, речь о несанкционированных водоёмах. И погибают кто? Дети, молодые люди в самом расцвете сил", - отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Самков.



Подробный репортаж о летней проверке парламентариев смотрите на телеканале "Россия-24" в 19:00.







На озере Песчанка под Красноярском утонул мужчина. Трагедия произошла накануне, молодой человек решил искупаться во время 30-градусной жары, но выплыть не сумел. Обстоятельства трагедии ещё предстоит установить. Это первый случай в Красноярке за лето.Тем временем депутаты Законодательного собрания края сегодня отправились на проверку городских пляжей. И благоустройство мест отдыха неприятно удивило. Неудивительно, что горожане, спасаясь от штрафов за купание и рискуя жизнью, вынуждены уходить на дикие пляжи."В 2017 году погибло 104 человека, а 166 человек вообще не нашли тел. Это на необорудованных пляжах, речь о несанкционированных водоёмах. И погибают кто? Дети, молодые люди в самом расцвете сил", - отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Самков.Подробный репортаж о летней проверке парламентариев смотрите на телеканале "Россия-24" в 19:00.











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