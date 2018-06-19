Огонь разгорелся в лесах Емельяновского района, при обнаружении столба дыма с воздуха на место выдвинулась пожарная группа. Сбить пламя пытаются с помощью ранцевых огнетушителей, но когда пожарные понимают, что попытки тщетны и огонь захватывает всё новые площади, вызывают на помощь тяжёлую технику.
С первого взгляда можно подумать, что это обычный сельскохозяйственный трактор. Но на самом деле нет, выдаёт усиленная защита от падения деревьев, решётки на стёклах. А сзади установлен огромный плуг, с помощью которого вокруг очага создают ров, через который огню уже сложно перебраться.
Когда очаг отрезан от большой земли, его обильно поливают водой из пожарной машины. О победе над стихией группа рапортует в мобильный центр управления. Красноярский край стал одним из пяти российских регионов, где реализуют пилотный проект реформирования лесоуправления и мер по борьбе с лесными пожарами. В край поступило около 100 единиц специализированной техники и пожарное оборудование, что уже сегодня благоприятно сказалось на ситуации в лесах региона по сравнению с прошлым годом.
"Количество пожаров у нас почти в три раза меньше, по площади также в 3-3,5 раза меньше. Это характеризуется и оперативностью обнаружения, обнаружение на малых площадях (до 5 га) у нас составляет 99%, - сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин.
К слову, сейчас в регионе действуют 12 реальных лесных пожаров, на их тушении задействованы более 200 человек, наземная техника и авиация.