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19.06.18 17:40 В Емельяновском районе прошли учения лесопожарных





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С первого взгляда можно подумать, что это обычный сельскохозяйственный трактор. Но на самом деле нет, выдаёт усиленная защита от падения деревьев, решётки на стёклах. А сзади установлен огромный плуг, с помощью которого вокруг очага создают ров, через который огню уже сложно перебраться.



Когда очаг отрезан от большой земли, его обильно поливают водой из пожарной машины. О победе над стихией группа рапортует в мобильный центр управления. Красноярский край стал одним из пяти российских регионов, где реализуют пилотный проект реформирования лесоуправления и мер по борьбе с лесными пожарами. В край поступило около 100 единиц специализированной техники и пожарное оборудование, что уже сегодня благоприятно сказалось на ситуации в лесах региона по сравнению с прошлым годом.



"Количество пожаров у нас почти в три раза меньше, по площади также в 3-3,5 раза меньше. Это характеризуется и оперативностью обнаружения, обнаружение на малых площадях (до 5 га) у нас составляет 99%, - сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин.



К слову, сейчас в регионе действуют 12 реальных лесных пожаров, на их тушении задействованы более 200 человек, наземная техника и авиация.



Огонь разгорелся в лесах Емельяновского района, при обнаружении столба дыма с воздуха на место выдвинулась пожарная группа. Сбить пламя пытаются с помощью ранцевых огнетушителей, но когда пожарные понимают, что попытки тщетны и огонь захватывает всё новые площади, вызывают на помощь тяжёлую технику.С первого взгляда можно подумать, что это обычный сельскохозяйственный трактор. Но на самом деле нет, выдаёт усиленная защита от падения деревьев, решётки на стёклах. А сзади установлен огромный плуг, с помощью которого вокруг очага создают ров, через который огню уже сложно перебраться.Когда очаг отрезан от большой земли, его обильно поливают водой из пожарной машины. О победе над стихией группа рапортует в мобильный центр управления. Красноярский край стал одним из пяти российских регионов, где реализуют пилотный проект реформирования лесоуправления и мер по борьбе с лесными пожарами. В край поступило около 100 единиц специализированной техники и пожарное оборудование, что уже сегодня благоприятно сказалось на ситуации в лесах региона по сравнению с прошлым годом."Количество пожаров у нас почти в три раза меньше, по площади также в 3-3,5 раза меньше. Это характеризуется и оперативностью обнаружения, обнаружение на малых площадях (до 5 га) у нас составляет 99%, - сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин.К слову, сейчас в регионе действуют 12 реальных лесных пожаров, на их тушении задействованы более 200 человек, наземная техника и авиация. Владислав ТАМОШАУСКАС











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