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НОВОСТИ | Происшествия





19.06.18 17:39 В Курагинском районе при пожаре в пятиэтажке погиб человек



Фото
В Курагинском районе этой ночью более 200 человек в буквальном смысле остались без крыши над головой. Пожар в жилом доме начался ближе к часу ночи, в одной из квартир на пятом этаже, пламя быстро переместилось на крышу. Бригада пожарных через три минуты была на месте, но потушить огонь площадью более 1000 квадратных метров удалось только через два часа.

Самостоятельно эвакуировались 230 человек. Сейчас дом обесточен и находится без водоснабжения. Владелец квартиры, с которой начался пожар, погиб. Сейчас жители размещены у родственников и знакомых. Следственный комитет уже начал проверку.

"По данному факту следственными органами в данный моммент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём самого погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.




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