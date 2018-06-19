НОВОСТИ | Общество













19.06.18 19:21 В Саяно-Шушенском заповеднике в объектив видеоловушек попали игры козерогов





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Специалисты заповедника констатируют: общее количество особей в этом сезоне увеличилось, чему поспособствовала малоснежная зима - животным было легче добывать корм и прокормить себя и потомство.







В Саяно-Шушенском заповеднике в объектив видеоловушек попали игры маленьких козерогов. Сегодня научные сотрудники насчитали 83 группы горных козлов, которые проживают на территории заповедника, всего 608 особей. В среднем в стаде семь козерогов. Важным показателем для учёных является соотношение козлят и самок. В прошлом году на 100 коз приходилось 40 детёнышей, в этом - 56.Специалисты заповедника констатируют: общее количество особей в этом сезоне увеличилось, чему поспособствовала малоснежная зима - животным было легче добывать корм и прокормить себя и потомство.











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