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19.06.18 19:05 Депутаты Заксобрания побывали с проверкой на красноярских пляжах





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"Многие муниципалитеты выставляют знаки "Купаться запрещено". Им это проще сделать, чем принять решение по очистке водоёма, по оборудованию спасательным снаряжением, по поиску людей, которые выступали бы в роли спасателей или общественников", - отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Самков.



И вроде бы деньги нужны не такие большие - для благоустройства пляжа на Татышеве требуется около пяти миллионов рублей. Но метод кнута дешевле. А ведь такими мерами - запрещая окунаться в воду, угрожая штрафами и по сути не предлагая цивилизованных мест отдыха горожан - и мотивируют уходить на дикие пляжи. Где, как уверяют спасатели, в основном и тонут. В минувшем году в Красноярском крае утонули 104 человека.



Депутаты намерены добиваться, что красноярская мэрия обратила внимание на водоёмы - не из заботы о комфорте горожан, а ради сохранения жизней.



Вода на острове Татышев проходит экспертизу каждый год, но никогда не получала положительного заключения экспертов. Роспотребнадзор запрещает купаться на муниципальном пляже. Впрочем, сегодняшняя делегация убедилась, что запреты в такую жару не действуют. Оценив обстановку, депутаты перемещаются на остров Отдыха. Здесь такая же картина - никаких удобств, грязный песок, нет даже лежаков и зонтиков. Причина банальна - финансов у города не хватает. И так не только в Красноярске."Многие муниципалитеты выставляют знаки "Купаться запрещено". Им это проще сделать, чем принять решение по очистке водоёма, по оборудованию спасательным снаряжением, по поиску людей, которые выступали бы в роли спасателей или общественников", - отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Самков.И вроде бы деньги нужны не такие большие - для благоустройства пляжа на Татышеве требуется около пяти миллионов рублей. Но метод кнута дешевле. А ведь такими мерами - запрещая окунаться в воду, угрожая штрафами и по сути не предлагая цивилизованных мест отдыха горожан - и мотивируют уходить на дикие пляжи. Где, как уверяют спасатели, в основном и тонут. В минувшем году в Красноярском крае утонули 104 человека.Депутаты намерены добиваться, что красноярская мэрия обратила внимание на водоёмы - не из заботы о комфорте горожан, а ради сохранения жизней. Владимир ЖАРИНОВ











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