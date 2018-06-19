АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





19.06.18 19:05 Депутаты Заксобрания побывали с проверкой на красноярских пляжах



Фото
Вода на острове Татышев проходит экспертизу каждый год, но никогда не получала положительного заключения экспертов. Роспотребнадзор запрещает купаться на муниципальном пляже. Впрочем, сегодняшняя делегация убедилась, что запреты в такую жару не действуют. Оценив обстановку, депутаты перемещаются на остров Отдыха. Здесь такая же картина - никаких удобств, грязный песок, нет даже лежаков и зонтиков. Причина банальна - финансов у города не хватает. И так не только в Красноярске.

"Многие муниципалитеты выставляют знаки "Купаться запрещено". Им это проще сделать, чем принять решение по очистке водоёма, по оборудованию спасательным снаряжением, по поиску людей, которые выступали бы в роли спасателей или общественников", - отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Самков.

И вроде бы деньги нужны не такие большие - для благоустройства пляжа на Татышеве требуется около пяти миллионов рублей. Но метод кнута дешевле. А ведь такими мерами - запрещая окунаться в воду, угрожая штрафами и по сути не предлагая цивилизованных мест отдыха горожан - и мотивируют уходить на дикие пляжи. Где, как уверяют спасатели, в основном и тонут. В минувшем году в Красноярском крае утонули 104 человека.

Депутаты намерены добиваться, что красноярская мэрия обратила внимание на водоёмы - не из заботы о комфорте горожан, а ради сохранения жизней.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .