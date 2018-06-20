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НОВОСТИ | Спорт





20.06.18 11:47 Красноярские юниоры завоевали медали на первенстве России по парашютному спорту



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Трюки в аэротрубе теперь являются частью парашютного спорта. На первенстве России в Санкт-Петербурге сразу две команды из Красноярска заняли призовые места. Бронзу завоевали Даниил Гусев и Анна Долидёнок, а лучшими юниорами в России стала пара Олеся Марчук - Елизавета Паршукова.

К слову, Лиза ещё и призёр первенства Европы по художественной гимнастике. Занятия танцами и спортом помогли нашим подросткам. Ведь суть аэротрубной дисциплины - вместе с партнёром показывать специальные фигуры в воздухе. Акробатические этюды делаются в стеклянном стакане. В нём создается невесомость при помощи дующей снизу струи.

"Они усердно занимались в трубе, три тренировки в неделю было, примерно по часу полётного времени, и на каждой тренировке соревновательный процесс они пролётывали минимум по два раза", - рассказал тренер Дмитрий Байкалов.

Сейчас красноярцы готовятся к чемпионату Сибири, чтобы получить звание кандидатов в мастера спорта. Но в перспективе возможна поездка на Олимпийские игры. "Рассматривается вопрос о том, что Франция готова включить в Олимпийские игры 2024 года аэротрубные дисциплины парашютного спорта. По результатам этих тестовых игр будет приниматься решение Олимпийским комитетом", - пояснил председатель федерации парашютного спорта Красноярского края Павел Бжицких.

В Красноярске есть лишь один подобный комплекс, он расположен на окраине города. Занятия - дорогое удовольствие для родителей, тем не менее, пока в молодом виде спорта можно побеждать за счёт горящего в глазах энтузиазма.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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