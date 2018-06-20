НОВОСТИ | Спорт













20.06.18 11:38 Сборная России одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по футболу





Фото



Чемпионат мира проходит в 11-ти городах страны, более тысячи городов России организовали свои фан-зоны. В Красноярске в Дом кино пришли те, кому не хватило места в спортбарах. Плечом к плечу поддерживать своих приятнее. Сразу можно обсудить моменты. Тем более счёт встречи 3:1 - внушительная, безоговорочная победа сборной России.



В последний раз нечто подобное мы переживали 10 лет назад, когда команда Гуса Хиддинга вышла из группы и пошла дальше. Финальный свисток судьи, в Красноярске почти 3 часа утра. Те, кто прямую трансляцию проспал, по звукам с улицы догадались - египетская сила не помогла, фараоны повержены, сборная России выходит в плей-офф.



Аэропорт "Красноярск". Сотрудники то и дело пододвигают в центр зала новые сиденья. Прямую трансляцию матча сборной России против сборной Египта пассажиры смотрят едва ли не на самом большом экране в Сибири. Его высота сравнима с двухэтажным зданием.Чемпионат мира проходит в 11-ти городах страны, более тысячи городов России организовали свои фан-зоны. В Красноярске в Дом кино пришли те, кому не хватило места в спортбарах. Плечом к плечу поддерживать своих приятнее. Сразу можно обсудить моменты. Тем более счёт встречи 3:1 - внушительная, безоговорочная победа сборной России.В последний раз нечто подобное мы переживали 10 лет назад, когда команда Гуса Хиддинга вышла из группы и пошла дальше. Финальный свисток судьи, в Красноярске почти 3 часа утра. Те, кто прямую трансляцию проспал, по звукам с улицы догадались - египетская сила не помогла, фараоны повержены, сборная России выходит в плей-офф. Евгения ПЛОТНИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













