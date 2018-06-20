"В вашем доме проходит капитальный ремонт". Видя такое объявление, жильцы не знают, радоваться или плакать. Увы, но капитальный ремонт по-красноярски часто схож со стихийным бедствием: непредсказуем, неуправляем и приносит одни беды. Обновление крыши жизнь обитателей пятиэтажки на Красрабе разделило на до и после. Тазики в квартирах теперь всегда в боевой готовности.
Накануне о работе фонда капремонта её руководитель Нина Авдеева отчиталась перед краевыми депутатами. Цифры народных избранников поразили, причём в плохом смысле. План работ на 2017 год не выполнен, поиск подрядчиков провален: бизнесмены не хотят работать на ведомство, а те, что приходят, делают это из рук вон плохо. Неудовлетворительна работа фонда из года в год.
"Мы предъявляли претензии обоснованные, жители нам жаловались. Мы указывали фонду на эти недостатки, к сожалению, ничего не поменялось. Требование сменить руководителя фонда нами предъявлено давно. Думаю, это лишь вопрос времени", - сказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Законодательного собрания края Алексей Кулеш.
В министерстве промышленности и ЖКХ тоже уверены: капитальный ремонт нужен самому фонду. Руководителя не меняют, но разработали план из 43 пунктов, который оздоровит ситуацию в учреждении. Теперь контроль усилен, объёмы работ увеличены, а главное, поднята цена на контракты с бизнесменами.
"Искусственно цена была ниже на комплектующие, на выполнение работ и т.д. Заходили либо те организации, которые либо работали втёмную, не платили налоги или зарплату, либо приобретали некачественные материалы, оборудование, не те, что были прописаны проектно-сметной документацией", - пояснил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Анатолий Цыкалов.
В министерстве уже видят улучшения. Но разочарованные жильцы пока их не замечают, регулярно игнорируют платежи за капитальный ремонт. Долг уже достиг двух миллиардов рублей.