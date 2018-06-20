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20.06.18 11:45 Краевые парламентарии признали неэффективной работу красноярского фонда капремонта





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Накануне о работе фонда капремонта её руководитель Нина Авдеева отчиталась перед краевыми депутатами. Цифры народных избранников поразили, причём в плохом смысле. План работ на 2017 год не выполнен, поиск подрядчиков провален: бизнесмены не хотят работать на ведомство, а те, что приходят, делают это из рук вон плохо. Неудовлетворительна работа фонда из года в год.



"Мы предъявляли претензии обоснованные, жители нам жаловались. Мы указывали фонду на эти недостатки, к сожалению, ничего не поменялось. Требование сменить руководителя фонда нами предъявлено давно. Думаю, это лишь вопрос времени", - сказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Законодательного собрания края Алексей Кулеш.



В министерстве промышленности и ЖКХ тоже уверены: капитальный ремонт нужен самому фонду. Руководителя не меняют, но разработали план из 43 пунктов, который оздоровит ситуацию в учреждении. Теперь контроль усилен, объёмы работ увеличены, а главное, поднята цена на контракты с бизнесменами.



"Искусственно цена была ниже на комплектующие, на выполнение работ и т.д. Заходили либо те организации, которые либо работали втёмную, не платили налоги или зарплату, либо приобретали некачественные материалы, оборудование, не те, что были прописаны проектно-сметной документацией", - пояснил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Анатолий Цыкалов.



В министерстве уже видят улучшения. Но разочарованные жильцы пока их не замечают, регулярно игнорируют платежи за капитальный ремонт. Долг уже достиг двух миллиардов рублей.



"В вашем доме проходит капитальный ремонт". Видя такое объявление, жильцы не знают, радоваться или плакать. Увы, но капитальный ремонт по-красноярски часто схож со стихийным бедствием: непредсказуем, неуправляем и приносит одни беды. Обновление крыши жизнь обитателей пятиэтажки на Красрабе разделило на до и после. Тазики в квартирах теперь всегда в боевой готовности.Накануне о работе фонда капремонта её руководитель Нина Авдеева отчиталась перед краевыми депутатами. Цифры народных избранников поразили, причём в плохом смысле. План работ на 2017 год не выполнен, поиск подрядчиков провален: бизнесмены не хотят работать на ведомство, а те, что приходят, делают это из рук вон плохо. Неудовлетворительна работа фонда из года в год."Мы предъявляли претензии обоснованные, жители нам жаловались. Мы указывали фонду на эти недостатки, к сожалению, ничего не поменялось. Требование сменить руководителя фонда нами предъявлено давно. Думаю, это лишь вопрос времени", - сказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Законодательного собрания края Алексей Кулеш.В министерстве промышленности и ЖКХ тоже уверены: капитальный ремонт нужен самому фонду. Руководителя не меняют, но разработали план из 43 пунктов, который оздоровит ситуацию в учреждении. Теперь контроль усилен, объёмы работ увеличены, а главное, поднята цена на контракты с бизнесменами."Искусственно цена была ниже на комплектующие, на выполнение работ и т.д. Заходили либо те организации, которые либо работали втёмную, не платили налоги или зарплату, либо приобретали некачественные материалы, оборудование, не те, что были прописаны проектно-сметной документацией", - пояснил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Анатолий Цыкалов.В министерстве уже видят улучшения. Но разочарованные жильцы пока их не замечают, регулярно игнорируют платежи за капитальный ремонт. Долг уже достиг двух миллиардов рублей. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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