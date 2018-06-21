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21.06.18 08:52 В СФУ стартовала приёмная кампания





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Если раньше основным пунктом приёма заявлений являлась только библиотека СФУ - там располагались приёмные комиссии всех институтов, а остальные площадки были вспомогательными, то теперь таких локаций три: в корпусах на правобережье и в центре Красноярска также можно подать документы в любой из 20 институтов. Помимо этого будут действовать выездные приёмные.



"У нас в этом году восемь маршрутов. Традиционно это Иркутская и Кемеровская область, республика Бурятия. Новый маршрут - Забайкальский край, город Чита. Из новых маршрутов также это республика Алтай, Алтайский край", - рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Роман Ваганов.



Ещё один вариант - подать документы через сайт Сибирского федерального университета. В разделе информационной системы "Абитуриент" в форме заявления необходимо заполнить сведения о себе, выбрать направления подготовки, данные аттестата и дополнительную информацию о достижениях, которые позволят добавить баллы к рейтингу. К слову, заработать баллы можно даже после сдачи ЕГЭ на экспресс-конкурсе, который стартует 29 июня.



Для поступающих в этом году Сибирский федеральный университет подготовил ряд нововведений по набору выпускников школ. Ежегодно за время работы приёмная комиссия вуза рассматривает более 45 тысяч заявлений на обучение. "Сибирский федеральный университет в этом году имеет на бюджетные места первого курса набор, который по численности второй в Российской Федерации после МГУ", - отметил руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ Андрей Лученков.Если раньше основным пунктом приёма заявлений являлась только библиотека СФУ - там располагались приёмные комиссии всех институтов, а остальные площадки были вспомогательными, то теперь таких локаций три: в корпусах на правобережье и в центре Красноярска также можно подать документы в любой из 20 институтов. Помимо этого будут действовать выездные приёмные."У нас в этом году восемь маршрутов. Традиционно это Иркутская и Кемеровская область, республика Бурятия. Новый маршрут - Забайкальский край, город Чита. Из новых маршрутов также это республика Алтай, Алтайский край", - рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Роман Ваганов.Ещё один вариант - подать документы через сайт Сибирского федерального университета. В разделе информационной системы "Абитуриент" в форме заявления необходимо заполнить сведения о себе, выбрать направления подготовки, данные аттестата и дополнительную информацию о достижениях, которые позволят добавить баллы к рейтингу. К слову, заработать баллы можно даже после сдачи ЕГЭ на экспресс-конкурсе, который стартует 29 июня. Александр ЧЕРКАШИН







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