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21.06.18 08:54 В Казачинском жильцы опасаются находиться в доме из-за постоянных ДТП





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"Решил время посмотреть, как раз в 9 часов. Только прошёл, в кресло сел, слышу - взрыв. Выскакиваю, а тут уже машина на веранде", - вспоминает житель села Казачинское Анатолий Фокин.



Сегодня стены пострадавшего дома сколочены наспех, от мебели осталась груда досок. В злополучной квартире живут супруги-пенсионеры. Ночами страшно, спят в дальней комнате. Но беда может свалиться даже на крышу. В апреле иномарка летела с такой скоростью, что помяла кровлю. Вера Лаврентьевна потом ещё месяц находилась под наблюдением врачей - здоровье не выдержало.



Стоит роковая постройка у поворота дороги. Семья не раз умоляла чиновников защитить их дом. И вроде предупреждающий знак на опасном участке есть, но что такое дорожное обозначение для водителя, летящего на огромной скорости в вечер выходного дня?



Глава местного сельсовета съёмочную группу встречает на территории дорожного предприятия. Здесь уже находятся бетонные глыбы, которые спасут семью. Но поставить ограждения на дорогу нельзя - запретили в ГИБДД: сначала на отбойники нужно разместить дорожные знаки.



"25 июня знаки будут готовы и мы за ними поедем. До 1 июля установим и бетонные блоки и необходимые дорожные знаки", - сообщил глава Казачинского сельсовета Александр Козлов.



Латать стены пострадавшим предстоит за свой счёт - виновники ДТП платить отказываются. Но если власти выполнят обещание и ограждения разместят, семья наконец-то сможет хотя бы спать спокойно. Но до этого времени у пенсионеров ещё две недели ночных кошмаров.



Даже собака лишний раз боится высунуть нос из будки. Находиться во дворе этого дома в Казачинском - как играть в русскую рулетку. За последний год в дом трижды влетали машины. От забора не осталось ничего, веранду разнесло в щепки. Хозяин с ужасом понимает - сам едва не отправился на тот свет: за секунду до аварии вышел в соседнюю комнату."Решил время посмотреть, как раз в 9 часов. Только прошёл, в кресло сел, слышу - взрыв. Выскакиваю, а тут уже машина на веранде", - вспоминает житель села Казачинское Анатолий Фокин.Сегодня стены пострадавшего дома сколочены наспех, от мебели осталась груда досок. В злополучной квартире живут супруги-пенсионеры. Ночами страшно, спят в дальней комнате. Но беда может свалиться даже на крышу. В апреле иномарка летела с такой скоростью, что помяла кровлю. Вера Лаврентьевна потом ещё месяц находилась под наблюдением врачей - здоровье не выдержало.Стоит роковая постройка у поворота дороги. Семья не раз умоляла чиновников защитить их дом. И вроде предупреждающий знак на опасном участке есть, но что такое дорожное обозначение для водителя, летящего на огромной скорости в вечер выходного дня?Глава местного сельсовета съёмочную группу встречает на территории дорожного предприятия. Здесь уже находятся бетонные глыбы, которые спасут семью. Но поставить ограждения на дорогу нельзя - запретили в ГИБДД: сначала на отбойники нужно разместить дорожные знаки."25 июня знаки будут готовы и мы за ними поедем. До 1 июля установим и бетонные блоки и необходимые дорожные знаки", - сообщил глава Казачинского сельсовета Александр Козлов.Латать стены пострадавшим предстоит за свой счёт - виновники ДТП платить отказываются. Но если власти выполнят обещание и ограждения разместят, семья наконец-то сможет хотя бы спать спокойно. Но до этого времени у пенсионеров ещё две недели ночных кошмаров. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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